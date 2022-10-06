Финал олимпиады по кибербезопасности среди вузов Сибири и Дальнего Востока завершился | 360°

Интересное 06 октября 2022, 17:58 Поделиться Telegram

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Viber Финал олимпиады по кибербезопасности среди вузов Сибири и Дальнего Востока завершился

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Финал олимпиады по кибербезопасности «КиберВостокРФ-2022» состоялся с 30 сентября по 1 октября в Новосибирске. Мероприятие проходило в дистанционном формате. В нем приняли участие студенты вузов Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщил «Золотой Рог».

Организатором олимпиады выступил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики при поддержке Минцифры России. Для проведения выбрали платформу Национального киберполигона «Кибермир», разработанную компанией «РТК‑Солар». В финал смогли пройти 50 студентов из 9 вузов.

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«Мы увидели живой интерес студентов к теме информационной безопасности, что для нас как организаторов было очень важно», — и. о. ректора Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики Бари Хаиров.

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