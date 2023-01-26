Интересное 26 января 2023, 19:57 Фильмы о Гарри Поттере скоро станут недоступны для россиян Amediateka: фильмы о Гарри Поттере не будут доступны в России с 1 февраля Кинопоиск

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Серия фильмов о Гарри Поттере станет недоступна в российских онлайн-кинотеатрах с 1 февраля. В пресс-службе сервиса Amediateka сообщили ТАСС, что срок лицензионных прав на эти ленты закончится 31 января.

«Пресс-служба онлайн-кинотеатра Amediateka подтверждает, что срок лицензионных прав на этот конкретный контент заканчивается в плановом порядке 31 января», — пояснили в компании.

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На сайте «Кинопоиск» на страницах фильмов о волшебной вселенной также появились указания, что картины станут недоступны после 31 января. Это связано с тем, что франшизы кинотеатру предоставлял их партнер — Amediateka.

Помимо восьми фильмов о Гарри Поттере, все это касается и серии спин-оффов «Фантастические твари», которые также станут недоступны в России с 1 февраля.

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» собирается выпустить анимацию по книге «Тайны Чароводья» детской писательницы Юлии Ивановой. Ожидается, что картина станет достойным ответом «Гарри Поттеру» и «Властелину колец».