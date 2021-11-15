Фильм «Вечные» вышел на первое место в кинопрокате по России и СНГ

За минувшие выходные в кинопрокате в России и странах СНГ на первое место вышла киноверсия комиксов Marvel «Вечные». Кассовые сборы фильма составили 218,6 миллиона рублей. Об этом написал сайт kinobusiness.com.

В кинокартине снялись Ричард Мэдден, Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Кит Харингтон, написала «Газета.ru».

На второй строчке рейтинга оказался мультфильм «Кощей. Начало». Его снял российский режиссер Андрей Колпин. За прошедший уик-энд кинокартина собрала 29,6 миллиона рублей. В мультфильме рассказывают о молодом Кощее-байкере, который должен отстоять сказочное королевство и защитить его от злого призрака.

Третье место в прокате досталось мультфильму Алессандро Карлони и Жан-Филиппа Вине «Неисправимый Рон». Ему за выходные удалось собрать 23,3 миллиона рублей. Это кинокартина о мальчике, который получил в подарок бракованного робота. В итоге ребенку пришлось учить игрушку различным действиям самому.