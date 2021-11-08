Фильм «Вечные» появился в российском кинопрокате

Кинокартина режиссера Хлои Чжао «Вечные» вышла в российский кинопрокат. Фильм является 26-м по счету проектом студии Marvel, написал RT.

По сюжету инопланетная раса Вечные живет размеренной жизнью, которая ничем не отличается от мирской. Однако ей придется объединиться, чтобы победить общего древнего врага, сообщило ИА Nation News.

Главная роль в фильме досталась актрисе Джемме Чан. Также в кинокартине приняли участие Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани и другие известные актеры. Режиссером выступила создательница «Земли кочевников» Хлоя Чжао.

Новый фильм «Вечные» стал одним из самых длинных в киновселенной Marvel. Его продолжительность составляет два часа 30 минут и уступает лишь фильму «Мстители: Финал».