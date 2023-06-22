Интересное 22 июня 2023, 19:02 Фильм «Стражи Галактики 3» в России выйдет онлайн 7 июля

Читать 360tv в

Фильм «Стражи Галактики 3» можно будет посмотреть онлайн в России 7 июля. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на издание One Take News.

Обычно картины выходят в онлайн-прокат спустя 45 дней после премьеры. Однако фильм показывал хорошую динамику кассовых сборов, поэтому было принято решение запустить его в онлайн-формате. Релиз произойдет в том случае, если режиссер фильма Джеймс Ганн не станет продливать прокат в кино.