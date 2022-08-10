Фильм снимут по культовой игре Pac-Man

Культовая аркада Pac-Man, разработанная японской студией Bandai Namco, получит полноценный фильм. Картину снимут при поддержке продюсерской компании Wayfarer, сообщил The Hollywood Reporter.

К работе подключится сценарист «Соника в кино» Чак Уильямс. Для Pac-Man это будет первая экранизация, ранее он появлялся в ленте «Пиксели». Ожидается, что в ленте примут участие реальные актеры.

Игра Pac-Man вышла в 1980 году и сразу стала популярной. По сюжету желтый шарик бегает по лабиринту и съедает все точки, которые встречаются у него на пути. При этом игроку приходится избегать встречи с привидениями.

Аркада принесла невероятный успех своим создателям, прославив Bandai Namco и укрепив позиции студии на мировом игровом рынке. Ранее EA Games добавила новый функционал в симулятор The Sims 4. Игрокам предложили выбирать сексуальную ориентацию персонажа.