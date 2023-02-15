Интересное 15 февраля 2023, 12:09 Фильм про группу «Иванушки International» снимут в Ростове-на-Дону

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В августе-сентябре 2023 года начнутся съемки фильма про группу «Иванушки International». Об этом ТАСС рассказал продюсер проекта Дмитрий Пристансков.

В качестве мест для проведения съемок организаторы выбрали Ростов-на-Дону, Сочи, Геленджик, Краснодар и Анапу, сообщил сайт rostovgazeta.ru.

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В фильме расскажут историю популярных в 90-е годы исполнителей. На протяжении всей кинокартины будут звучать хиты группы, а певцы появятся в фильме в качестве камео.

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