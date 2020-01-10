10 января 2020, 15:41
Фильм «Паразиты» может стать основой нового сериала HBO
Ставший лауреатом «Золотого глобуса» южнокорейский триллер «Паразиты» могут переснять для канала HBO в формате сериала. об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Yonhap.
В 2019 году южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, а в начале января 2020 года — «Золотой глобус».
«Мы почти достигли соглашения с HBO о производстве сериала на основе „Паразитов“», — рассказал представитель дистрибьютора картины CJ ENM.
В компании отметили, что в проекте HBO режиссер оригинала Пон Чжун Хо будет работать совместно с американским коллегой Адамом Маккеем.
Кроме того, на телевидении может появиться и спин-офф «Паразитов».