Фильм «Паразиты» может стать основой нового сериала HBO

В 2019 году южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, а в начале января 2020 года — «Золотой глобус».

«Мы почти достигли соглашения с HBO о производстве сериала на основе „Паразитов“», — рассказал представитель дистрибьютора картины CJ ENM.

В компании отметили, что в проекте HBO режиссер оригинала Пон Чжун Хо будет работать совместно с американским коллегой Адамом Маккеем.

Кроме того, на телевидении может появиться и спин-офф «Паразитов».