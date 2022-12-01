Интересное 01 декабря 2022, 17:56 Фильм о футболисте Всеволоде Боброве снимут в честь 100-летия спортсмена

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Сегодня, 1 декабря, ровно 100 лет назад родился футболист Всеволод Бобров. «Петербургский дневник» решил снять документальный фильм, приуроченный к юбилею спортсмена.

Режиссерское кресло занял Евгений Попов. Работу над сценарием доверили Анастасии Голец. Картина расскажет о жизни Боброва, а также о том, как его судьба оказалась связана с Петербургом, Ленинградом, Сестрорецком.

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«Мы хотим показать, как простой парень, игравший на некошеном поле, стал большим спортсменом и тренером», — отметил режиссер фильма.

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