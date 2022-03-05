Студия Warner Bros. начала съемки продолжения культового фильма «Я — легенда». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Deadline.

Главную роль в картине исполнит актер Уилл Смитт. Кроме того, в проекте примит участие Майкл Б. Джордан. Сценарий к продолжению картины напишет Акива Голдсман, который ранее работал над первой частью фильма «Я — легенда». Тогда он создал адаптацию романа Ричарда Мэтисона, который был написан в 1954 году. Инфомрации о том, примет ли участие в создании продолжения Френсис Лоуренс, пока не поступало.

Оригинальная картина вышла в прокат в 2007 году. Сюжет фильма посвящен миру в период постапокалипсиса. Многие люди подвергаются атаке вируса, который превращает их в зомби. Главный герой — подполковник медицинской службы американской армии Роберт Невилл, который патрулирует улицы и ищет способы разработать вакцину против опасной инфекции.

Фильм собрал в прокате более 500 миллионов долларов. При этом бюджет фильма составлял 150 миллионов долларов.