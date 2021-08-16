Фильм «Главный герой» занял лидирующую позицию в российском кинопрокате

Комедийный боевик «Главный герой» подвинул «Отряд самоубийц» в российском кинопрокате и вышел на первое место. В фильме снялся голливудский актер Райан Рейнольдс. Об этом рассказала «Газета.ru» со ссылкой на предварительные данные сайта kinobusiness.com.

Сюжет комедийного боевика незамысловат. Главный герой является сотрудником крупного американского банка. Однажды он обнаруживает, что живет в огромной видеоигре, в которой он не главный герой, и пытается это исправить.

По данным издания, с 12 по 15 августа, в премьерные выходные, кассовые сборы фильма составили более 214 миллионов рублей.

На втором месте рейтинга в российском кинопрокате разместился фильм Джеймса Ганна «Отряд самоубийц: миссия навылет». На прошлой неделе он являлся лидером, но уступил место новинке. «Отряд самоубийц» рассказывает об антигероях, пытающихся уничтожить супероружие. За свои премьерные четыре дня фильм смог собрать более 115 миллионов рублей. Главные роли сыграли Идрис Эльба, Марго Робби, Джон Сина и другие.

Третье место рейтинга занял мультфильм «Босс-молокосос 2». По сюжету крошка-суперагент Тина противостоит планам коварного доктора вырастить армию злобных детей. Вторая часть мультика смогла собрать 56 миллионов рублей за премьерный уик-энд.