Интересное 30 марта 2023, 00:09 Фильм Ерохиной «Накануне» заработал две награды на французском кинофестивале

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Фильм российского режиссера Алисы Ерохиной «Накануне» смог забрать два приза на французском кинофестивале L’Europe autour de l’Europe. Об этом сообщил RT со ссылкой на социальные сети мероприятия.

Создателю картины достался приз Luna от студенческого жюри, а также приз Sauvage. Последний выдают в рамках номинации «Специальное упоминание».

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Картина рассказывает о подростке, который стремится избавиться от любовницы своего отца.