Фильм «Дивизион» Роусона Маршалла начнут снимать в 2022 году

Режиссер фильма «Дивизион» Роусон Маршалл заявил, что съемки киноленты, основанной на серии видеоигр, начнутся в 2022 году. Об этом написал сайт ScreenRant.

По сюжету действия фильма будут происходить в ближайшем будущем в Нью-Йорке, который разрушен из-за вирусной пандемии. Агентам Стратегического отдела Родины предстоит спасти Манхэттен и побороться с восстанием преступной деятельности в этом районе, сообщило РИА ФАН.

Главные роли в экранизации видеоигры исполнят актеры Джейк Джилленхол и Джессика Честейн. Изначально фильм хотели снимать в 2016 году, однако из-за смены режиссера производство киноленты было перенесено.

«Я так взволнован этим. Мы уже почти переделали сценарий, и я думаю, что мы начнем съемки в следующем году. Это мой следующий фильм, Джейк и Джессика возбуждены и готовы к работе. Если повезет, мы снимем фильм в 2022 году, и я невероятно взволнован», — заявил Маршалл.