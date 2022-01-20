Фильм «Брат во всем» представят на Берлинском кинофестивале

Новый фильм режиссера Александра Золотухина «Брат во всем» — Brother in Every Inch представят в рамках Берлинского международного кинофестиваля. Мероприятие пройдет с 10 по 16 февраля. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу «Ленфильма».

История посвящена двум братьям-близнецам, которые мечтают стать военными летчиками. Из-за своей сильной привязанности они могут помешать друг другу добиться целей.

Исполнители главных ролей, братья Николай и Сергей Журавлевы рассказали, что пытались вместе поступить в театральный институт, однако одному из них предложили учебу на бюджете, а другому контрактную основу. Парни решили отказаться от таких условий и поступать на следующий год. Благодаря этой истории про близнецов сняли новостной сюжет, по которому их и заметил режиссер фильма.