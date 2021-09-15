Фильм «Близнецы» с Арнольдом Шварценеггером и Дэнни ДеВито получит продолжение

Канадский кинорежиссер Айвен Райтман, который работал над криминальной комедией «Близнецы» 1988 года, выпустит продолжение фильма. Новая лента получит название «Тройняшки». По сюжету, главные герои встретятся с еще одним братом. Об этом сообщило РИА ФАН.

Главные роли в оригинальной картине исполнили Арнольд Шварценеггер и Дэнни ДеВито. Картина рассказывала о двух совершенно непохожих близнецах, которых разлучили в детстве. Кассовые сборы фильма составили почти 217 миллионов долларов при бюджете 15 миллионов долларов.

В новой картине к героям Шварценеггера и ДеВито присоединится еще один брат. Его роль исполнит Трейси Морган. Съемки комедии начнутся в Бостоне в январе 2022 года.