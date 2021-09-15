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    15 сентября 2021, 14:02

    Фильм «Близнецы» с Арнольдом Шварценеггером и Дэнни ДеВито получит продолжение

    Арина Бобкова

    Канадский кинорежиссер Айвен Райтман, который работал над криминальной комедией «Близнецы» 1988 года, выпустит продолжение фильма. Новая лента получит название «Тройняшки». По сюжету, главные герои встретятся с еще одним братом. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Главные роли в оригинальной картине исполнили Арнольд Шварценеггер и Дэнни ДеВито. Картина рассказывала о двух совершенно непохожих близнецах, которых разлучили в детстве. Кассовые сборы фильма составили почти 217 миллионов долларов при бюджете 15 миллионов долларов.

    В новой картине к героям Шварценеггера и ДеВито присоединится еще один брат. Его роль исполнит Трейси Морган. Съемки комедии начнутся в Бостоне в январе 2022 года.