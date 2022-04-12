Фильм «Бэтмен» покажут на HBO Max раньше запланированного срока
Премьера кинокомикса «Бэтмен», снятая американским кинорежиссером Мэттом Ривзом, выйдет на HBO Max 18 апреля вместо 19 апреля. Об этом сообщило издание Deadline.
Главную роль в кинокартине исполнил британский актер Роберт Паттинсон. По сюжету, когда убийца нападает на элиту Готэм-сити, след загадочных подсказок отправляет величайшего детектива на расследование преступного мира, где он встречает таких персонажей, как Селина Кайл, Пингвин, Кармин Фальконе и Загадочник.
По мере того, как планы преступника становятся ясными, Бэтмен должен разоблачить его и привлечь к ответственности за злоупотребление властью и коррупцией, которые уже давно преследуют Готэм-сити, написало РИА ФАН.
В фильме также появятся: Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Питер Сарсгаард, Джейми Лоусон с Энди Серкисом и Фарреллом. В качестве исполнительных продюсеров выступили Майкл Э. Услан, Уолтер Хамада, Шанталь Нонг Во и Саймон Эмануэль.