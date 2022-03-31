Премьера фильма «Ампир V» по роману Виктора Пелевина должна была состояться в России 31 марта, однако ее перенесли на неопределенный срок. По словам источника, близкого к руководству съемочной группы фильма Виктора Гинзбурга, есть негласный запрет на демонстрацию картины в российском прокате. Об этом написал NEWS.ru.

«Нам отказали в показе фильма в России, и я не думаю, что нам разрешат его когда-нибудь показать. Фильм готов. Это шедевр. Как и положено шедевру, показывать его на родине нельзя», — объяснил источник.

В кинокартине рассказывают о вампирах, правящих миром. Главные роли в ней исполнили актер Павел Табаков и рэпер Оксимирон.

Источник издания объяснил, что запрет фильма в России мог спровоцировать сюжет. В ближайшее время кинокартина может выйти за границей.

Пресс-служба Министерства культуры РФ пока не давала комментариев по поводу запрета на фильм в российском прокате.