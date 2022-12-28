Интересное 28 декабря 2022, 22:55 Филипп Янковский стал лучшим актером сериалов в 2022 году

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Лучшим актером сериалов 2022 года признали Филиппа Янковского. Он заслужил это звание по результатам опроса 18 ведущих российских критиков, а также популярных Telegram-каналов о кино. Об этом сообщило «Вокруг ТВ».

На роль лучшего актера боролись 30 кандидатов. Янковский отметился работами в сериалах «Монастырь», «Карамора», а также «Приход», написала газета «Культура».

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Вторую строчку рейтинга занял Александр Петров. Его лучшей работой стала драма «Надвое», режиссером которой выступил Валерий Тодоровский. На третьей строчке в рейтинге оказался Данила Козловский, который также сыграл в «Надвое», «Караморе» и «Люсе» Ивана Твердовского, отметило РИА ФАН.

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