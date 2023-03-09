Интересное 09 марта 2023, 15:46 Фестиваль «Зов Пармы» в Пермском крае начнется 21 июля

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В Пермском крае состоится этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы». Мероприятие пройдет 21–23 июля. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Организаторами мероприятия выступят Пермский дом народного творчества «Губерния» и администрация Чердынского округа.

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На фестивале выступят фолк-группы со всей России. Также посетители смогут познакомиться со старинными ремеслами народов Прикамья, написал RT.

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Ранее во Фрязине состоялся фестиваль профессий «Путь навыков» для школьников. Его провели в Доме культуры «Исток».