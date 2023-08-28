28 августа 2023, 15:57
Фестиваль «Волгоградский факел» начался в Волгограде
Фестиваль «Волгоградский факел» начался в Волгограде. В рамках мероприятия представят более 30 конкурсных фильмов. Об этом сообщил ОТР.
Звезды фестиваля прошли по «красной дорожке», неподалеку от Нового экспериментального театра. На встречу с ними пришли сотни гостей и жителей города.
Реклама
Всего на «Волгоградском факеле» представят картины в трех конкурсных программах. Среди них — «Сталинградская сирень». В рамках мероприятия покажут полнометражные и документальные фильмы о войне.
«Очень большое событие для нашего города. Нужно такие встречи проводить чаще, чтобы наш город развивался в культурном событии», — рассказал один из посетителей фестиваля Даниил Крючков.
Фестивали
Реклама
Реклама