Интересное 28 августа 2023, 15:57 Фестиваль «Волгоградский факел» начался в Волгограде

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Фестиваль «Волгоградский факел» начался в Волгограде. В рамках мероприятия представят более 30 конкурсных фильмов. Об этом сообщил ОТР.

Звезды фестиваля прошли по «красной дорожке», неподалеку от Нового экспериментального театра. На встречу с ними пришли сотни гостей и жителей города.

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Всего на «Волгоградском факеле» представят картины в трех конкурсных программах. Среди них — «Сталинградская сирень». В рамках мероприятия покажут полнометражные и документальные фильмы о войне.

«Очень большое событие для нашего города. Нужно такие встречи проводить чаще, чтобы наш город развивался в культурном событии», — рассказал один из посетителей фестиваля Даниил Крючков.