Фестиваль «Цветочный джем» состоялся в Москве

В Москве прошел фестиваль «Цветочный джем». Для этого в город привели примерно 100 тысяч растений. Об этом сообщил Mash со ссылкой на блог мэра Москвы.

В городе возвели множество арт-объектов из растений. На Манежной площади появился «Город Цветов». Скульптуру создали в стиле арабских сказок. А вот «Русское поле» можно увидеть рядом с площадью Революции. Всего в Москве возвели 27 садов и цветочных композиций.

«Приглашаю вас окунуться в атмосферу красоты и добра, зарядиться энергией живой природы», — рассказал мэр города.

Мероприятие продлится до 11 сентября 2022 года.