Интересное 18 ноября 2022, 20:35 Фестиваль театров «Ямальская рампа» проведут в Ноябрьске

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Окружной фестиваль любительских театральных коллективов «Ямальская рампа» состоится в Ноябрьске. Посетить спектакли можно будет бесплатно. Об этом сообщил «Север-Пресс».

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Фестиваль продлится три дня. В нем примут участие непрофессиональные театры региона. Данное мероприятие направлено на увеличение популярности подобных театров. Спектакли покажут на сцене дворца культуры и кино «Русь». Победителей фестиваля наградят денежными призами, а также дипломами.