Фестиваль стрит-арта «ФормART» проведут в Приволжском федеральном округе

Фестиваль стрит-арта «ФормART» состоится в Приволжском федеральном округе. Мероприятие будет посвящено культурному наследию народов и регионов России. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Фестиваль планирует развивать уличное изобразительное искусство. Кроме того, на мероприятии планируют поддержать творчество молодых художников. Возраст участников составит от 18 до 35 лет. Подать заявку на участие в мероприятии можно будет до конца мая. Победители фестиваля получат награды в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.