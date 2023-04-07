Интересное 07 апреля 2023, 23:59 Фестиваль «Столица закатов» начнется в Нижнем Новгороде летом

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Фестиваль «Столица закатов» состоится в Нижнем Новгороде летом 2023 года. Мероприятие начнется 3 июня. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на замгубернатора Нижегородской области Олега Берковича.

Власти не планируют организовывать масштабные концерты в текущем году, однако жителей и гостей региона ждет разнообразие площадок.

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Концерты проведут на территориях Александровского сада, Красной Слободы. Музыканты из области также смогут выступить в популярных туристических местах Нижнего Новгорода.