Фестиваль рыболовного спорта пройдет на Ямале

Онлайн-регистрация на первый ямальский фестиваль по рыболовному спорту в Салехарде открывается завтра, 24 сентября. Участники смогут продемонстрировать свои рыболовные навыки с помощью спиннинга или удочки. Об этом сообщила «Север-Пресс».

Мероприятие пройдет в воскресенье, 26 сентября, на мысе Корчаги. Каждый из двух туров займет приблизительно четыре часа. Победителем станет рыбак, набравший больше всего баллов. Один балл будет даваться за каждые 100 граммов улова. При этом вид рыбы также имеет значение: пыжьян и щука имеют наибольшую ценность — по четыре и три балла соответственно. Ерш оценивается всего в один балл.