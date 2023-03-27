Интересное 27 марта 2023, 22:43 Фестиваль «Русское поле» состоится в Москве

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Межрегиональный фестиваль славянской культуры «Русское поле» пройдет в Москве на территории музея-заповедника «Коломенское». Об этом сообщило «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы.

Мероприятие состоится 19–20 августа. Для гостей фестиваля организуют мастер-классы, дегустации, показы авторских коллекций дизайнеров, интерактивные акции реконструкторов.

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Также организуют тематические площадки. Среди них — площадка в честь 100-летия Коломенского, 1160-летия славянской письменности и 410-летия династии Романовых, написал RT.