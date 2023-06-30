Интересное 30 июня 2023, 18:27 Фестиваль «Русское чудо» состоится в Санкт‑Петербурге

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Фестиваль «Русское чудо» состоится в Александровском парке Санкт‑Петербурга. На мероприятии выступят лучшие балалаечники. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на Комитет по внешним связям города.

В мероприятии поучаствуют одни из лучших балалаечных коллективов страны — «Бис-Квит», «Квинтет четырех», ансамбль «Эссе-квинтет», «Балалайка Jam», Театр песни и танца «Морошка» и так далее.

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В парке возведут «Городок Балалайкер», где посетители смогут принять участие в мастер-классах и занятиях для начинающих музыкантов.