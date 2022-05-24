Фестиваль «Российская студенческая весна» состоится в Перми в 2023 году

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» в 2023 году состоится в Пермском крае. Такую информацию озвучили в ходе церемонии закрытия мероприятия в Самаре. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на информационный портал sovainfo.ru.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил фестивальный Кубок главе Пермского края Дмитрию Махонину. Он заявил, что в дальнейшем фестиваль будет еще больше расти и становиться все более привлекательным для посетителей.