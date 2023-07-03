Интересное 03 июля 2023, 21:22 Фестиваль «Рок чистой воды» пройдет в Нижнем Новгороде

Читать 360tv в

Музыкальный экологический фестиваль «Рок чистой воды» (РЧВ) состоится в Нижнем Новгороде. Мероприятие пройдет летом 2024 года. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета.

Фестиваль одержал первое место в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Подробная информация о нем появится позднее в Сети, написал RT.

Реклама

Впервые фестиваль состоялся в 1989 году. В Нижнем Новгороде он проходит с 2016 года. Как сообщила pravda-nn.ru, в рамках мероприятия зрители собирают мусор, высаживают деревья и кустарники.