Фестиваль ретромобилей проведут в Петербурге в честь Дня города

Выставку ретромобилей SPbTransportFest проведут на Манежной площади и Кленовой улице Санкт-Петерубрга. Мероприятие будет приурочено ко Дню города. Посмотреть на авто можно будет в период с 19 по 21 мая. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на организаторов мероприятия.

В ходе фестиваля проведут пленарные заседания и круглые столы. На них обсудят ключевые темы транспортной отрасли. Для жителей и гостей города организуют развлекательную программу, в которой примут участие артисты.

«В прошлом году в мероприятии участвовали 270 раритетов, 40 единиц инновационной техники и 30 тысяч гостей. В этом году организаторы обещают сделать фестиваль ярче и масштабнее», — сообщили организаторы.