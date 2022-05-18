Фестиваль плова «Плов — дело тонкое» состоится в парке культуры и отдыха «Дружба» во Владимире. Его огранизатором выступит общественно-культурный центр «Союз узбеков». Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание «Владимирские ведомости».

Мероприятие пройдет 20 мая. Посетители фестиваля смогут бесплатно поесть плова, а также послушать концерт. В нем примут участие творческие коллективы города, а также ансамбль узбекской народной музыки из Москвы.