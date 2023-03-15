Интересное 15 марта 2023, 16:57 Фестиваль парковой скульптуры «Легенды Севера» проведут в Ноябрьске

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С 12 по 19 августа в Ноябрьске пройдет Международный фестиваль-конкурс парковой скульптуры «Легенды Севера». Об этом написало ИА «Север-Пресс».

Как рассказали в доме ремесел ЯНАО, заявки для участия принимаются до 15 апреля от художников и мастеров, прошедших отборочный этап — конкурс эскизов.

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В центре города на протяжении недели участники фестиваля будут создавать скульптуры. Члены жюри подведут итоги 19 августа. Участникам будут вручены дипломы и ценные призы.

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