Интересное 25 июля 2023, 19:01 Фестиваль «Парадные спектакли Петергофа» состоится в августе

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Первый Всероссийский опен-эйр фестиваль «Парадные спектакли Петергофа» состоится в августе. На нем выступят главные звезды российской балетной сцены. Об этом сообщил телеканал «Санкт‑Петербург».

Посетители смогут посмотреть спектакли с сопровождением симфонического оркестра. Концертный ансамбль Игоря Понамаренко будет открывать фестиваль. Кроме того, на мероприятии выступят народная артистка России Илзе Лиепа, ведущие солисты Большого и Мариинского театров.