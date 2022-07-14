В Санкт-Петербурге начался XI Международный фестиваль «Опера — всем». Об этом сообщил Piter.TV.

Мероприятие открывали оперой Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Посмотреть трансляцию можно было на в официальной группе «ВКонтакте» и на сайте «Мюзик-Холла».

Кроме того, зрители смогли наблюдать за постановками «Ромео и Джульетта» Гуно и «Золушка» Россини. Руководил оркестром Фабио Мастранджело. При этом посетить выступления можно было абсолютно бесплатно.