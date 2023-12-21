21 декабря 2023, 18:02
Фестиваль «МультПром» проведут в Нижнем Новгороде в январе
С 19 по 20 января в Нижнем Новгороде будет проходить Международный фестиваль научно-технической анимации «МультПром». Часть мероприятий запланирована в Центре культуры «Рекорд», написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Фонд всестороннего развития детей и молодежи «От винта».
Гостям фестиваля покажут анимационные ролики на тему науки и технологий, предложат поучаствовать в специализированных мастер-классах и послушать лекции на темы искусственного интеллекта.
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Аниматоры и художники смогут направить свои работы на оценку жюри.
Фестивали
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