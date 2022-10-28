Фестиваль «Многоликая Россия» состоится в Салехарде | 360°

Интересное 28 октября 2022, 04:23 Фестиваль «Многоликая Россия» состоится в Салехарде

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Фестиваль «Многоликая Россия» состоится в Салехарде. Мероприятие пройдет с 1 по 2 ноября. Об этом сообщил «Север-Пресс».

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Проведение фестиваля приурочено к Году культурного наследия народов России. Посетителям расскажут об особенностях национальных костюмов и культуре жителей страны. Также для них исполнят песни различных народов страны. Кроме того, гости страны смогут принять участие в мастер-классах и игровых программах.