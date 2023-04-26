26 апреля 2023, 21:47
Фестиваль ледоколов откроет туристический сезон в Петербурге
Фестиваль ледоколов откроет летний сезон в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Мероприятие начнется 29 апреля и продлится три дня. На набережной лейтенанта Шмидта расположатся ледоколы «Владивосток», «Капитан Зарубин» и «Капитан Сорокин».
Реклама
Посетители фестиваля смогут отправиться на них с экскурсией. Кроме того, для них подготовили выставки и мастер-классы, а также автограф-сессии с писателями.
Туризм
Реклама
Реклама