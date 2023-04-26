Интересное 26 апреля 2023, 21:47 Фестиваль ледоколов откроет туристический сезон в Петербурге

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Фестиваль ледоколов откроет летний сезон в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Мероприятие начнется 29 апреля и продлится три дня. На набережной лейтенанта Шмидта расположатся ледоколы «Владивосток», «Капитан Зарубин» и «Капитан Сорокин».

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Посетители фестиваля смогут отправиться на них с экскурсией. Кроме того, для них подготовили выставки и мастер-классы, а также автограф-сессии с писателями.