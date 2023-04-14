Интересное 14 апреля 2023, 17:50 Фестиваль корюшки пройдет в Петербурге 13 и 14 мая

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Ежегодный рыбный фестиваль пройдет в парке 300-летия Санкт-Петербурга 13 и 14 мая. Участие в празднике корюшки примут артисты российской эстрады, сообщило «Агентство бизнес новостей».

Посетители фестиваля смогут поучаствовать в забавных конкурсах и сходить на интересные мастер-классы. Также для гостей подготовят различные тематические площадки, например, «СПОРТ-корюшка», «АРТ-корюшка».

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Отмечается, что ежегодный праздник посвящен одному из главных символов Петербурга — корюшке.