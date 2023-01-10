Интересное 10 января 2023, 05:47 Фестиваль «Классика без границ» пройдет в Петербурге

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В Санкт-Петербурге пройдет международный музыкальный фестиваль «Классика без границ». Мероприятие начнется во вторник, 10 января. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

В фестивале примут участие солисты оркестров Большого и Мариинского театров, а также заслуженного коллектива России академического филармонического оркестра.

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Исполнители представят классические произведения и композиции, которые они сочинили самостоятельно. Мероприятие завершится 6 июня, написал RT.

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