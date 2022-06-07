Фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи» состоится в Москве. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на официальный сайт Мэра Москвы.

В мероприятии примут участие реконструкторы со всей страны. Посетители фестиваля смогут воочию понаблюдать за событиями эпохи Древней Руси, посетить реконструкцию императорского двора, а также узнать о подвигах советских граждан в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие пройдет с 9 по 13 июня.