Интересное 17 марта 2023, 01:04 Фестиваль «Гастрономическая Рождественская» пройдет в Нижнем Новгороде

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Фестиваль «Гастрономическая Рождественская» в очередной раз состоится в Нижнем Новгороде. Такой информацией поделился заместитель губернатора региона Олег Беркович. Об этом сообщила Pravda-NN.ru со ссылкой на эфир программы «Час Speak» на RTVI.

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В мероприятии примут участие более 30 заведений. Они будут открывать свои двери для посетителей по субботам. Во время проведения фестиваля движение на Рождественской улице ограничат.