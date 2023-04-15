Интересное 15 апреля 2023, 02:32 Фестиваль джаза «Осень в Швейцарии» состоится в Нижнем Новгороде

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Джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии» состоится в Нижнем Новгороде уже этой осенью. Мероприятие можно будет посетить в период с 8 по 10 сентября. Такой информацией поделился глава города Юрий Шалабаев, сообщило ИА «Нижний Новгород».

Фестиваль состоится в городе в третий раз. Среди приглашенных музыкантов — Игорь Бутман с квинтетом, Даниил Крамер и трио «Musica Latina», Мариам Мирабова.

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Всего в рамках фестиваля выступят 25 коллективов, оркестров, исполнителей и солистов из разных городов страны.