Фестиваль «Белевский перезвон» провели в Тульской области

Фестиваль «Белевский перезвон» провели в рамках проекта «Музейное лето в Тульской области». Местом притяжения гостей стал Белевский Спасо-Преображенский Крестовоздвиженский мужской монастырь.

Гуляния на фестивале начались с самого утра субботы, 20 августа. Гости смогли насладиться «Белевским перезвоном» в стенах храма в исполнении лучший звонарей России. Еще организаторы подготовили выступление коллективов духовной музыки.

Монастырь в городе Белеве основан в первой четверти XVI века белевскими князьями. Он живописно расположен на высоком левом берегу реки Оки. Именно на территории монастыря был поставлен первый рекорд России — размотан кружевной плетешок. Это элемент Белевского кружева, который связывает детали орнамента. Длина птелешка составила 900 метров.

После помощи в установлении рекорда гости фестиваля переместились на центральную площадь Белева, где развернулся праздник «Яблочное чудо». Мероприятие открыл губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В рамках празднования гости города смогли посетить новую выставку под открытым небом «Старый и новый город». На выставке представили более сотни экспонатов областного государственного архива. Также показали некоторые копии документов, которые находятся сейчас в хранилище архива.

Выставка проходит на территории Екатерининского парка. По словам директора художественно-краеведческого музея Белева Юлии Внуковой, именно в Белеве, на Васьковой горе, скончалась императрица Елизавета Алексеевна — муза поэта Александра Пушкина. На территории парка приезжающие гости могут отдать дань императрице-благотворительнице. Первая часть выставки связана с белевским купечеством.