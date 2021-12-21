Фермер из Индии принес домой котят, которые оказались леопардами

Фермер Киран Гири из Индии решил спасти бездомных котят и принес их домой. Спустя время оказалось, что мужчина решил забрать к себе детенышей леопарда. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на издание UPI.

В департаменте леса и дикой природы штата Мадхья-Прадеш сообщили, что фермер нашел животных во время работ на своем поле. Мужчина решил, что обнаружил замерзших котят, поэтому решил забрать их к себе домой.

Спустя три дня мужчину насторожило поведение животных. Вместо того, чтобы мяукать, зверята рычали. При этом пропитания им требовалось в разы больше. Киран Гири показал животных своим соседям, которые объяснили, кем детеныши являются на самом деле.

После этого фермер обратился в полицию. Сотрудники органов связались с лесным департаментом. Там объяснили, что мужчина действительно обнаружил на поле детенышей леопарда. Организация забрала животных под свою опеку.

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