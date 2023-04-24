24 апреля 2023, 15:07
Фелинолог Тарновская заявила, что кошки могут запомнить не больше пяти запретов
Кошки могут запомнить всего пять запретов, поэтому важно заранее определить ограничения. Такой информацией поделилась фелинолог Ольга Тарновская. Об этом сообщила Neva.Today.
По словам специалиста, чтобы отучить кошку делать какие-то действия, можно использовать распылитель с водой или резкий тон голоса. Если кошка, к примеру, портит обои, можно прыснуть ей в мордочку водой и сказать: «Нельзя». Животное запомнить не слова человека, но резкую интонацию. Однако эти действия не стоит совершать в тот момент, когда кошка не совершает неправильных действий. В противном случае она перестанет обращать внимание на наказание.
Животные
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