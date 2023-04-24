Интересное 24 апреля 2023, 15:07 Фелинолог Тарновская заявила, что кошки могут запомнить не больше пяти запретов

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Кошки могут запомнить всего пять запретов, поэтому важно заранее определить ограничения. Такой информацией поделилась фелинолог Ольга Тарновская. Об этом сообщила Neva.Today.

По словам специалиста, чтобы отучить кошку делать какие-то действия, можно использовать распылитель с водой или резкий тон голоса. Если кошка, к примеру, портит обои, можно прыснуть ей в мордочку водой и сказать: «Нельзя». Животное запомнить не слова человека, но резкую интонацию. Однако эти действия не стоит совершать в тот момент, когда кошка не совершает неправильных действий. В противном случае она перестанет обращать внимание на наказание.