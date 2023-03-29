Интересное 29 марта 2023, 16:40 🌍 Фейк: Землю накрывает купол, существование которого скрывают от населения Во «ВКонтакте» распространяют фейки о том, что над Землей есть огромный купол Unsplash

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В Сети распространяют фейки о том, что над Землей есть огромный купол, существование которого тщательно скрывают от всего населения планеты. «360» выяснил подробности.

Фейк

В соцсетях растиражировали видео, на котором листают американскую энциклопедию, изданную в 1958 году. Авторы заостряют внимание на предложении, согласно которому над Землей есть огромный купол, существование которого держат в тайне от всех.

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«Ледяная стена Антарктиды — там край купола», — говорится в подписи к посту.

Правда

Показанная на видео энциклопедия действительно существует. Фраза о куполе, обнаруженном в Антарктиде, тоже есть, однако значение слова (на английском) превратно истолковано.

На самом деле речь идет не о куполе над Землей, а о плотной снежно-ледяной шапке, которую тоже называют куполом. Всего таких куполов в Антарктиде несколько.

Тот, о котором идет речь, называется Куполом А — это самый большой и малоизученный купол Антарктики. В 2005 году там установили автоматическую метеостанцию, которая исправно передает данные о погоде. По мнению ученых, именно в Куполе А можно найти самые старые образцы льда на планете.

Unsplash

«Четыре американских самолета вылетели из Новой Зеландии в пролив Мак-Мердо 20 декабря 1955 года и совершали исследовательские полеты над неизвестными частями континента до 18 января 1956-го, когда они вернулись в Новую Зеландию. Эти полеты показали, что внутренние районы лишены каких-либо особенностей, с куполом высотой 13 тысяч футов примерно на 80 градусов южной широты и 90 градусов восточной долготы», — говорится в энциклопедии.

Из описания следует, что высота купола, якобы накрывающего Землю, — около четырех километров. При этом пассажирские самолеты летают на высоте 9–11 километров — они бы неминуемо разбивались, если бы купол существовал.

Наконец, само видео сделано небрежно. В начале видеоряд демонстрируется с переводом от нейросетей, затем идет повтор с обычной озвучкой, в которой путают названия энциклопедий: называют то британской, то американской.

Обе ссылки на видео ведут в Telegram-канал и на страницу во «ВКонтакте», где полно материалов из области конспирологических теорий. Очевидно, такие источники не заслуживают доверия.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.