Интересное 15 апреля 2023, 08:34 Фейк: в России продают пепельницы из черепов украинских солдат Российские магазины сувениров опровергли слухи о продаже пепельниц из черепов солдат ВСУ РИА «Новости»

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Пользователи соцсетей распространили фейковую информацию о том, что российские магазины сувениров начали продавать пепельницы из черепов украинских солдат. «360» выяснил подробности.

Фейк

Фотографии пепельниц из черепа появились на сайтах магазина подарков и сувениров Gifts Luxury и «Сентябревъ». В подписи к снимку указывалось, что покупатели могут заказать вещи или элементы мебели, декорированные костями украинских солдат.

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Правда

Сайт «Сентябревъ», на котором разместили ложное объявление, уже выпустил опровержение.

«К сожалению наш сайт каким-то образом вскрыли и добавили бессовестно откровенную чушь», — уточнили в сообщении.

Сейчас ресурс закрыли для проверки. Злоумышленники использовали традиционную схему: вскрыли сайт, поменяли пароль админа, разместили ложный товар и тут же выложили информацию в Сеть.

Нетрудно догадаться, что фейк специально создали те, кто ставил цель распространить ложную информацию. Они использовали трехмерную модель изображения пепельницы-черепа для правдоподобности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.