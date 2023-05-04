04 мая 2023, 15:18
Фейк: РПЦ признала использование VPN-сервисов грехом
Украинские Telegram-каналы распространили шуточный фейк о том, что РПЦ признала VPN грехом
В Сети растиражировали фейки о том, что Русская православная церковь признала использование VPN-сервисов грехом. «360» выяснил подробности.
Фейк
В одном из Telegram-каналов, имеющем яркую антироссийскую направленность, появился пост, согласно которому РПЦ признала использование VPN-сервисов грехом.
Правда
Впервые эта «новость» появилась на портале сатирического издания «Панорама» — еще 29 марта. В украинских пабликах фейк начал активно распространяться с начала мая.
Между тем ИА «Панорама» все свои материалы сопровождает дисклеймером о том, что это гротескные пародии на реальность, а не реальные новости.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
РПЦ
Фейковые новости
Реклама
Реклама