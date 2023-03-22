Интересное 22 марта 2023, 16:36 Фейк: Поклонская жалеет о воссоединении Крыма с Россией РИА «Новости»

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В Сети распространили фейки о том, что советник генерального прокурора Наталья Поклонская жалеет о возвращении Крыма в состав России. «360» выяснил подробности.

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Фейк

Во «ВКонтакте» появился пост со скриншотами из Twitter, на которых, в свою очередь, показаны скриншоты Stories из соцсети Instagram*, якобы опубликованные Натальей Поклонской. В них она «сожалеет» о том, что Крым вернулся в состав России.

Правда

На самом деле Поклонская больше не ведет странички в соцсетях с момента возвращения на работу в прокуратуру. Последний ее пост в запрещенном Instagram* датирован 14 июня 2022 года.

К тому же не удалось найти следов этих Stories, кроме тех, что репостят за пользователем Twitter.

На изображениях, распространяемых в основном в украинском сегменте Сети, заметны очертания, говорящие о подготовке поля для нового текста. Таким образом можно сделать вывод, что Stories Поклонской — фотомонтаж.

По другим элементам также видно, что они добавлены на монтаже. К примеру, значок доступности Stories только друзьям был наложен позже. Надпись «15 ч.», сообщающая о том, как давно опубликована Stories, выглядит более мутной, чем надпись nv_poklonskaya рядом.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.