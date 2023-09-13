Интересное 13 сентября 2023, 18:28 Фейк: переводчик Ким Чен Ына использовал обсценную лексику на обеде с Путиным Переводчик Ким Чен Ына не использовал обсценную лексику на обеде с Путиным РИА «Новости»

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В Сети растиражировали фейк о том, что переводчик северокорейского лидера Ким Чен Ына использовал обсценную лексику на обеде с президентом России Владимиром Путиным. «360» выяснил правду.

Фейк

В соцсетях опубликовали отрывок видео с официального обеда председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына и Владимира Путина. Пользователи услышали в словах переводчика обсценную лексику, которая неприемлема на дипломатических приемах.

Правда

Переводчик говорит на русском с акцентом, поэтому возникли сомнения в верности перевода. По результатам оценки алгоритмами «Зефир» в оригинальной аудиодорожке звучит не ругательство, а фраза «кипучая действительность». Искажение восприятия звука можно объяснить акцентом спикера, а также прикреплением к исходному видео в публикациях некорректного созвучного текстового описания.

«Зефир» — это система АНО «Диалог Регионы» для мониторинга аудиовизуальных материалов, в том числе дипфейков, на основе транскрибации, алгоритмической оценки и анализа с помощью ИИ. Входной звук разбивается на фрагменты, преобразуется в спектрограмму log-Mel, а затем передается в кодировщик.

Декодер способен определять текстовый отрезок, дополнительно используя специальные токены, которые направляют единую модель для выполнения таких задач, как идентификация языка, временные метки на уровне фраз, транскрипция многоязычной речи.

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